EXPLICANDO DIREITO A diferença entre bem-estar e Direito dos Animais É comum confundir os conceitos de bem-estar animal com Direito dos Animais

8 SET 2020 - 11h:33 Por Beatriz Rodas

É comum confundir os conceitos de bem-estar animal com Direito dos Animais, já que ambos estão relacionados à garantia de uma boa vida e respeito aos animais.

Para isso, conversamos com o dr. Carlos Hipólito, que explicou como o Direito atua na defesa do animal e de sua qualidade de vida, inclusive dos que são criados já com o destino do abate. Confira: