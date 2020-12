EXPLICANDO DIREITO Advogada é voluntária no projeto Justiceiras e atua em prol de vítimas de violência doméstica Projeto tem a missão de eliminar a dificuldade de deslocamento para buscar ajuda

3 DEZ 2020 - 14h:53 Por Tatiane Simon

Com o aumento dos casos de agressão em tempos de pandemia, o Projeto Justiceiras, surge para apoiar e acolher mulheres que buscam sair da violência e reconstruir suas vidas.



A plataforma já conta com mais de duas mil voluntárias nas áreas do Direito, Psicologia, Assistência Social, Médica e uma rede de apoio com o objetivo de acolher mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A advogada três-lagoense, Gleise Borges, é uma dessas voluntárias e atua dando suporte jurídico online e gratuito à essas vítimas.