Advogada tira dúvidas sobre suspensão de contratos e redução de jornada Melina Zoteli explica como funciona programa do governo federal que vai funcionar até dia 31 de dezembro de 2020

30 OUT 2020 - 12h:49 Por Tatiane Simon

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que prorroga, até 31 de dezembro, o programa que autoriza empresas a reduzirem proporcionalmente, ou suspenderem, a jornada e o salário dos funcionários.

Criado em razão da pandemia do coronavírus, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM) foi instituído com uma medida provisória em abril e já tinha passado por outras duas prorrogações.

A advogada trabalhista, Melina Zoteli, explica como funciona programa do governo federal que vai funcionar até dia 31 de dezembro de 2020.