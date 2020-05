MÃES DO MIGUEL Ana e Fran dão entrevista especial no Dia Nacional da Adoção Tabus, preconceito, adaptação, mitos e tudo sobre adoção na entrevista completa

25 MAI 2020 - 12h:39 Por Beatriz Rodas

A adoção não é um ato de caridade, é um ato de amor. A adoção vai contra a rejeição, ela promove o acolhimento. Aumenta e forma famílias. Adoção é amor, é vida.

Por isso, nesta segunda-feira (25), Dia Nacional da Adoção, o programa A Casa é Sua teve duas entrevistadas especiais: Ana Salton e Francieli Maria, as mães do Miguel. Elas resumiram um pouco de sua história com a decisão e o processo de adoção, e falaram sobre tabus, mitos e preconceitos sobre o tema. Confira: