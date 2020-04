BABADOS E BOATOS As últimas polêmicas e notícias do BBB e paredão acirrado Saiba tudo que rolou entre os famosos da casa mais vigiada do Brasil

20 ABR 2020 - 12h:30 Por Redação

Beatriz Rodas, Dinho Costa e Antônio Luiz (Totó) na bancada do A Casa É Sua - Reprodução/TVC No quadro Babados e Boatos do programa A Casa É Sua desta segunda-feira (20), Beatriz Rodas falou sobre o Brasil ser mundialmente reconhecido após a cantora Dua Lipa compartilhar a performance de Manu Gavassi no BBB; a transformação de Babu em Drag Queen no reality; e um dos paredões mais acirrados da edição. Além disso, descobrimos que a bancada do programa A Casa É Sua está bem dividida. Cada um ali torce pra um participante que está no paredão. Assista para descobrir quem é #ForaBabu, quem é #ForaManu e quem é #ForaMari:

Deixe seu Comentário