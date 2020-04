BABADOS E BOATOS BBB 20 tem participação internacional e brothers se emocionam Beatriz Rodas comenta sobre a participação de Dua Lipa na penúltima festa do BBB 20

23 ABR 2020 - 12h:25 Por

No programa A Casa É Sua desta quinta-feira (23), teve Manu Gavassi emocionada com a participação de Dua Lipa. Após a coreografia da sister viralizar na internet, teve participação internacional no reality, sim! <3 Confira: