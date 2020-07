BABADO EM EQUIPE! Bia tentou ajudar e acabou na polêmica do fudum Calma! O "fudunço" não é real. Mas quem nunca passou por isso com roupas guardadas?!

3 JUL 2020 - 17h:10 Por Redação

Se você chegou até aqui para tentar entender o porquê do "fudum", chegou ao lugar certo. Foi assim: Totó e Dinho estavam falando sobre a campanha Aquecendo Corações, porque estamos no inverno e o frio no Mato Grosso do Sul é imprevisível. E a Bia, nos bastidores, jogou um casado para ele, para ilustrar a campanha.

Depois de usar o casaco para mostrar como devem ser as doações, Totó cheirou a blusa e falou: "Credo, que fudum". Pronto! Estava feito o meme.

O resto do programa foi ladeira abaixo em relação a esta zoeira. Tudo girava ao redor do fudum. E piorou quando Dinho descreveu como "fudunço".

Uma coisa é certa: ainda bem que vocês aí estão lendo, assistindo e ouvindo, não é? Confira o momento do "fudum".