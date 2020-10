SEXTA É O BICHO Brasil é o 2º país que mais tem pet em casa; veterinária explica benefícios Cláudia Boraschi foi a entrevista do A Casa É Sua nesta sexta-feira

30 OUT 2020 - 15h:17 Por Tatiane Simon

O Brasil é o segundo país com mais pets do mundo, segundo o Radar Pet 2020. O estudo mostra que mais de 37 milhões de lares brasileiros contam com a presença de ao menos um pet, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

A pesquisa mostra um panorama da quantidade de cães e gatos nos lares brasileiros. Além do perfil dos tutores, a lista de raças favoritas e os principais hábitos de consumo e de cuidados dos animais de estimação.

O estudo revelou que mais de 37 milhões de casas brasileiras contam com a presença de ao menos um pet, sendo a maioria cachorros ou gatos. Sendo, 54 milhões de cachorros e quase 30 milhões de gatos. Totalizando cerca de 84 milhões de animais de estimação, só perdendo para os Estados Unidos, com 135 milhões.

A médica veterinária Cláudia Boraschi pontuou, em entrevista ao A Casa É Sua, desta sexta-feira (30) os benefícios em se ter um pet em casa.