SEGUNDAS INTENÇÕES Burnout: Isabella Suttini fala sobre esgotamento mental Psicóloga explica o que é e como identificar os sintomas; confira

12 MAI 2020 - 15h:00 Por Beatriz Rodas

Como diria Drauzio Varella: "Saudade de não se sentir estressada no trabalho, né minha filha?"

E, mais que isso, às vezes não é apenas um estresse, ou cansaço por estar sobrecarregado. Este período de pandemia é totalmente novo para todos nós. Trabalho, convivência, sociedade; saúde, economia, política...

Um bom exemplo para ilustrar a situação econômica são as decisões tomadas por empresas para sobreviver em meio à crise, como cortes de gastos e desligamentos de colaboradores, operando com equipes reduzidas e, em meio a tudo isso, há aquele profissional sobrecarregado que fica à beira da Síndrome de Burnout.

Não é um bicho de sete cabeças, muito menos algo exclusivo a pessoas do alto escalão. Inclusive pode estar acontecendo com você ou com alguém bem próximo. A psicóloga Isabella Suttini explicou tudo no programa A Casa É Sua desta segunda (11), confira: