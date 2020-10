SAúDE Cálculo revela quanto você deve beber de água por dia Acompanhe a entrevista com a nutricionista Keyla Bastos

13 OUT 2020 - 16h:30 Por Tatiane Simon

Beber água parece ser um dos compromissos mais simples que você deve ter com sua saúde, mas errar no consumo e não alcançar a quantidade ideal de água por dia é mais comum do que parece. Você está bebendo o volume certo?

De acordo com a nutricionista Keyla Bastos, para saber é simples. Basta fazer o seguinte cálculo: multiplicar seu peso em quilo por 35 para obter o resultado em ml.

Acompanhe a entrevista da nutricionista no programa A Casa É Sua desta terça-feira (13).