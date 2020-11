SEXTA É O BICHO Campanha de vacinação contra aftosa é neste mês em MS Presidente do Sindicato Rural explica importância da vacinação contra aftosa

13 NOV 2020 - 16h:10 Por Tatiane Simon

O calendário de vacinação contra a febre aftosa iniciou em 1º de novembro em Mato Grosso do Sul. Os produtores rurais do Estado estão preparados para atender todos os protocolos para imunização do rebanho. No programa A Casa É Sua desta sexta-feira, recebeu o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Kennedis Martins, que explicou a importânica de manter em dia o calendário vacinal do rebanho.