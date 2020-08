MITOS E VERDADES Carvão vegetal clareia os dentes? Dr. Luís Guilherme explica Sensibilidade, café, resultados; Dentista esclarece todos os mitos e verdades sobre clareamentos

4 AGO 2020 - 15h:27 Por Beatriz Rodas

Quem nunca sonhou com um sorriso branquinho, das duas, uma: ou já tem, ou nunca tinha pensado na possibilidade antes.

Como o "sorriso perfeito" é alvo de muito desejo, existem muitos mitos e verdades sobre os clareamentos. Mas o Dr. Luís Guilherme, especialista em dentística, explicou várias questões e tirou dúvidas no quadro TerSaúde, no programa A Casa é Sua desta terça-feira (4).

MITOS E VERDADES

O que é muito - mas muito mesmo! - comentado, é sobre o café, a coca-cola, como quase-pecados depois do clareamento. É mito ou verdade que não pode tomar café, e bebidas com corantes fortes, durante e depois do clareamento? Dr. Luís Guilherme explica que:

"Existem várias linhas de estudo; algumas dizem que pode ingerir durante o clareamento, outras dizem que não. Eu, particularmente, tenho melhores resultados quando o paciente deixa de ingerir bebidas com corantes fortes durante o processo, ou consume menos. Mas não é regra. Se meu paciente não consegue ficar sem tomar café, não tem problema. Pode tomar, espera alguns minutinhos, e escova os dentes novamente pra tirar o resíduo do corante da bebida que fica nos dentes, pra não manchar de novo".

E existe, também, aquele medo do "sorriso artificial". Apesar da procura pelo clareamento, muitas pessoas querem apenas melhorar a aparência do sorriso de maneira natural. O dentista explica que só o clareamento não deixa os dentes com o aspecto de "chiclets", ou de "sorriso Gusttavo Lima".

"Muita gente acredita que só com o clareamento vai ficar com o sorriso do Gusttavo Lima [risos], mas não é bem assim. O clareamento dá um resultado muito satisfatório, sim, mas muito depende também da idade do paciente e de como estão os dentes. Mas pra chegar àqueles dentes brancos como de propagandas de chicletes, só com lentes de contato", explica.

CARVÃO E BICARBONATO

Muitos clareadores caseiros, divulgados nas redes sociais, prometem o mesmo resultado de consultório e procedimentos feitos por dentistas, mas sem consulta. Como os clareamentos à base de carvão vegetal, ou receitas com bicarbonato de sódio.

"Eles criam uma ilusão de clareamento, mas, na verdade, é bem perigoso. Pode clarear porque é um abrasivo, pode até tirar algumas manchas do dente, mas vai desgastar os dentes. Carvão é só pra acender a churrasqueira mesmo", acrescenta.