TERSAúDE Casos graves de Covid-19 podem ser prevenidos por meio de higiene bucal adequada Julia Felippe esclareceu dúvidas sobre o tema no programa desta terça (28)

28 ABR 2020 - 13h:52 Por Beatriz Rodas

Você acorda... Levanta... Vai ao banheiro... Escova os dentes... Um hábito tão simples e tão essencial! Em tempos de pandemia, o termo "essencial" é, talvez, insuficiente para descrever costumes básicos de higiene. Todo cuidado deve ser redobrado.

A prova disso é o tema do quadro TerSaúde do programa A Casa É Sua desta terça-feira (28), com a odontóloga Julia Felippe, que explicou como a higiene bucal pode diminuir os riscos de infecções pulmonares graves em casos de Covid-19. Confira na íntegra: