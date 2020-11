EMPREENDAJE CEO ensina as principais estratégias de venda para o seu negócio Geraldo Hisao destacou quais são os pontos mais importantes de venda

18 NOV 2020 - 09h:41 Por Tatiane Simon

O CEO da GVV Inteligência em Vendas, Geraldo Hisao, foi o quarto convidado da série de entrevistas que o A Casa É Sua etá fazendo, desde a semana passada, com foco no empreendedorismo e na semana do evento local, o Empreendaje.

Na ocasião, o empreendedor destacou quais são os pontos mais importantes que o empresário precisa ter para elaborar eficientes estratégias de venda em seu negócio.