ENTREVISTA Comércio funciona em horário estendido a partir da próxima semana Presidente do Sindivarejo explica como ficam as datas do varejo para o Natal e Ano Novo

30 NOV 2020 - 14h:59 Por Tatiane Simon

Presidente do Sindivarejo explica como ficam as datas do varejo para o Natal e Ano Novo - Mari Verdan/JP Os sindicatos do Comércio Varejista e dos Empregados do Comércio em parceria com a prefeitura de Três Lagoas definiram que a partir da quinta-feira (10) as lojas ficarão abertas das 8h às 21h. A partir da segunda-feira (14), o atendimento será até às 22h. Neste ano, o comércio não reabre no dia 26.

