SEGUNDAS INTENÇÕES Como as redes sociais podem atrapalhar os relacionamentos? "Estar junto com alguém não quer dizer estar conectado com ela", diz psicólogo

2 ABR 2020 - 16h:10 Por Beatriz Rodas

Psicólogo Jhone Paiva responde perguntas sobre relacionamentos no programa A Casa É Sua - Reprodução/TVC Nesta edição do programa A Casa É Sua, o convidado do quadro Segundas Intenções foi o psiólogo Jhone Paiva, que respondeu dúvidas essenciais sobre relacionamentos, como prejuízos das redes sociais, qual o momento ideal para tomar a decisão de morar juntos, a somatória da história individual de cada um, privacidade, entre outras questões. Confira a entrevista completa no vídeo a seguir:

Deixe seu Comentário