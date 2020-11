EXPLICANDO DIREITO Confira as principais dicas para não cair em golpes na Black Friday Advogada destaca que internauta deve estar atento ao segurança do site

13 NOV 2020 - 15h:49 Por Tatiane Simon

A Black Friday está chegando e essa pode ser a oportunidade de trocar o seu smartphone ou, até mesmo, de adquirir um smartwach, um tablet ou um notebook novos a preços mais acessíveis.

A Black Friday tem origem nos Estados Unidos e é uma das principais datas do varejo americano. E no Brasil, desde 2010, não tem sido diferente. Durante a tradicional sexta-feira de descontos, muitas lojas, especialmente as de comércio online, oferecem descontos de até 80% em produtos de todas as categorias. Neste ano, a data cai no próximo dia 27 de novembro.

A advogada Izadora Pontes dá algumas dicas para que você possa aproveitar as promoções da Black Friday sem ter preocupações depois.