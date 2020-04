BABADOS E BOATOS Confira datas das lives que cantores farão nos próximos dias Cantores de mobilizam para oferecer show online; confira dias e horários

8 ABR 2020 - 07h:00 Por Redação

No programa A Casa É Sua desta terça (7), no quadro Babados e Boatos, Beatriz Rodas falou um pouco sobre o paredão do BBB 20, disputado pelos brothers Babu, Flayslane e Marcela, e comentou sobre a preferência do público.

Em seguida, a jornalista anunciou a lista de lives que cantores, duplas e bandas farão nos próximos dias, pelo YouTube. O mundo artístico, musical e do entretenimento tem se mobilizado para que as pessoas fiquem em casa, mas continuem próximas, de certa forma, daquilo que as entretém e divertem. Fique por dentro: