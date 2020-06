6 DE JUNHO Dia Nacional do Teste do Pezinho, com Dr. Guerra Exame previne contra inúmeras doenças congênitas antes de se manifestarem

5 JUN 2020 - 18h:06 Por Beatriz Rodas

José Augusto Guerra, médico pediatra, em entrevista ao programa A Casa é Sua - Beatriz Rodas/TVC Na última terça-feira (2), em homenagem ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, comemorado no dia 6 de junho, o médico pediatra José Augusto Guerra falou tudo sobre o exame; quais doenças são diagnosticasas, tratamentos, testes de triagem neonatal, entre outros temas fundamentais. Dr. Guerra, como é popularmente conhecido, já possui mais de 40 anos de carreira e inúmeras experiências e histórias para contar, como as que compartilhou conosco no programa A Casa é Sua. Confira:

