TERSAúDE Dietas da moda podem custar a sua saúde e nutricionista explica como perder peso de forma saudável Especialista diz que importante é emagrecer com qualidade de vida

25 NOV 2020 - 16h:52 Por Tatiane Simon

Fim de ano se aproxima e parece que quanto mais perto o natal chega, maior é o desespero para conseguir emagrecer. O que não conseguiu eliminar em 11 meses, tenta perder em semanas agora. E que atire a primeira pedra quem nunca tentou emagrecer com a dieta da lua, ou com a da sopa, com a das frutas... Ou com as mais recentes, como a dunkan e a mediterrânea.

Fato é que emagrecer significa perder gordura e não saúde. Quem afirma isso é a nutricionista funcional, Pamela Camargo, entrevistada do quadro TerSaúde no A Casa é Sua desta semana.