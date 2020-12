SEXTA É O BICHO Dois cães são infectados pelo novo coronavírus no Brasil Apesar de contaminado, o pet não desenvolve a doença Covid-19, como os humanos

4 DEZ 2020 - 10h:58 Por Tatiane Simon

Dois cachorros testaram positivo para presença do novo coronavírus no organismo em Curitiba, de acordo com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), que coordena um projeto de testagem em animais em seis capitais do Brasil.

A informação das infecções por Sars-Cov-2 foi confirmada pela universidade, que também esclarece que o animal, apesar de contaminado, não desenvolve a doença da Covid-19, como os humanos. "E também não transmitem o vírus para outros pets e humanos. Ou seja, não precisa manter o bicho em isolamento", explica a veterinária Gabriela Cordeiro.