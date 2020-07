SESSÃO PIPOCA Drama ou Romance? Fatal Affair é a nossa dica para o seu fim de semana Sessão Pipoca desta semana foi sobre o romance conturbado entre Ellie e Marcus (e David)

23 JUL 2020 - 10h:54 Por Beatriz Rodas

Toda semana tem Sessão Pipoca no Casa, e o dessa semana foi especial sobre um filme que parece de romance mas é, na verdade, um drama mesclado com suspense.

Ellie tem um casamento feliz e uma vida estável ao lado do marido, Marcus; mas, de repente, após reencontrar David, seu amigo do passado, tudo vira do avesso. E a trama é bem boa, viu?! Mas sem ~spoiler~. Confira: