AMIGOS DO BEM MAIS Drive Thru solidário arrecada produtos de higiene e limpeza Movimento será nos dias 15 e 16 de maio e conta com sorteios de pizzas da Mama

14 MAI 2020 - 14h:47 Por Beatriz Rodas

Marcia Heiland e Rose Mata no programa A Casa é Sua - Dinho Costa Uma das categorias de itens que mais passamos a utilizar neste período de pandemia foi a de produtos de higiene pessoal e limpeza; ela é, também, a de maior procura e demanda, para prevenção e combate à Covid-19. E isso inspirou o movimento Amigos do Bem Mais a promover o Drive Thru Solidário. Dando alguns spoilers para vocês: acontece na sexta (15) e no sábado (16), em frente à Pizzaria da Mama, rua Alfredo Justino, n° 737. Não tem erro! A partir das 17h os voluntários já estarão recebendo as doações. Ah! É importante lembrar que vai ter sorteio de pizzas da Pizzaria da Mama para quem doar. Durante a entrevista, Rose Mata e Marcia Heiland explicaram quais são os produtos que mais precisam para as doações no momento. Confira:

