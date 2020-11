ENTREVISTA Empreendedora divide experiência profissional e fala como é se reinventar na pandemia Evelyn Yule abriu uma loja de franquia em plena crise financeira do novo coronavírus

13 NOV 2020 - 16h:16 Por Tatiane Simon

A empreendedora três-lagoense Evelyn Yule dividiu parte da sua trajetória profissional em entrevista concedida, nesta sexta-feira (13), ao programa A Casa É Sua. Em plena crise financeira do novo coronavírus, a empreendedora, que já era sócia e proprietária de uma loja decidiu abrir as portas de mais um comércio. Desta vez, a aposta foi no segmento de franquias com a loja I Wanna Sleep.