SEGUNDAS INTENÇÕES Entenda quais são as 5 linguagens do amor e saiba como aplicar Psicóloga explica como identificar em você e no parceiro a linguagem mais apropriada de demonstração de amor

9 NOV 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

Reprodução/TVC Você tem alguma ideia de quais são as cinco linguagens do amor? Em toda a sua complexidade, o amor é um sentimento que não se manifesta de uma única forma. No best-seller As Cinco Linguagens do Amor (Editora Mundo Cristão, 2010), com mais de 8 milhões de exemplares vendidos, o pastor americano Gary Chapman aponta que há cinco diferentes formas de comunicar esse nobre sentimento. "Compreendê-las é essencial se você valoriza seu relacionamento na vida a dois", destaca a convidada do programa A Casa É Sua desta segunda-feira (9) no quadro Segundas Intenções.

