OLHA O BABADO! Famosa confunde lubrificante íntimo com álcool-gel sem cheiro e viraliza Além disso, Ivete Sangalo anunciou sua despedida do The Voice Brasil

30 JUL 2020 - 18h:56 Por Beatriz Rodas

Babados e Boatos do programa A Casa é Sua' - Reprodução/TVC Juliana Caetano (22) recebeu presentes de seus seguidores e, um deles, era uma caixinha com um pijama e um lubrificante de uma marca muito famosa. A cantora, vocalista da banda Bonde do Forró, registrou os recebidos em seus stories dizendo que K.Y era álcool em gel sem cheiro. Como a internet não perdoa - e nós sempre registramos - o fato viralizou e veio parar nos Babados e Boatos do 'A Casa é Sua'. Além disso, Ivete Sangalo anunciou sua despedida do The Voice Brasil. Confira:

