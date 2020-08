BABADOS! Famosa esconde affair de quarentena e lembra ex-marido Fim de semana foi babadeiro e tem muita coisa neste Babados e Boatos, viu?!

4 AGO 2020 - 17h:01 Por Beatriz Rodas

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann (27) publicou uma foto em seu instagram no último dia 25 e seguidores questionaram sobre quem teria tirado a foto, sem responder aos comentários, logo em seguida Rafa apagou a foto.

Kalimann está passando a quarentena com Daniel Caon, ex-participante da casa de vidro do Big Brother Brasil 20. A família e muitos amigos próximos já sabem do casal, e os seguidores e internautas cobram que o romance venha a público.

Horas depois, a influenciadora repostou a foto com a legenda: "Repostei, não perguntem pq bebi muitos desses".

Além disso, Rafa ainda assumiu guardar o vestido de noiva de seu casamento com Rodolffo Matthaus (32), cantor da dupla Israel e Rodolffo, até hoje. "Me traz boas lembranças", contou em vídeo.

E tem mais babado! Arthur Aguiar (31), que foi recentemente denunciado publicamente por seu relacionamento abusivo com a empresária Mayra Cardi (36), ganhou uma liminar na justiça para que a ex-mulher não mencione mais seu nome nas redes sociais. Confira mais detalhes e outros babados: