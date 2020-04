BABADOS E BOATOS Famosa quebra isolamento e vira polêmica nas redes Gabriela Pugliesi fez festa com amigas em casa e afirmou: "F*da-se a vida!" em stories

27 ABR 2020 - 14h:42 Por Redação

A musa fitness Gabriela Pugliesi foi uma das primeiras famosas a ser contaminada pela Covid-19, no casamento da própria irmã, e no último fim de semana quebrou o isolamento social com uma festa em casa. Ela, junto com amigas, afirmou nos stories: "Foda-se a vida!", o que é uma afirmação bem polêmica em meio ao número de mortes por coronavírus que o mundo vem enfrentando.

Confira tudo no quadro Babados e Boatos desta segunda-feira (27):