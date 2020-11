BABADOS&BOATOS Filha de Belo é presa suspeita de dar o golpe do motoboy Mary Verdan comenta publicações dos famosos no Babados&Boatos

13 NOV 2020 - 16h:04 Por Tatiane Simon

A filha caçula do cantor Belo, Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, está entre as 12 mulheres presas no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (11), sob suspeita de aplicar o golpe do motoboy.