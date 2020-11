ENTREVISTA Gestão e sucessão familiar: quais os principais conflitos a serem vencidos no processo? A Casa É Sua conversou com a empreendedora Anna Lu Bernardes

20 NOV 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 90% das empresas no Brasil possuem perfil familiar. Com isso, elas chegam a representar cerca de 65% do PIB e são responsáveis por empregar 75% dos trabalhadores no país.

Sobre esse assunto, o A Casa É Sua conversou com a empreendedora Anna Lu Bernardes. Acompanhe: