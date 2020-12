MAMÃE&BEBê Help Mamii ensina a montar enxoval do bebê e da mamãe sem gastar muito Empresa dá consultoria para as gestantes e ajuda montar kit maternidade

1 DEZ 2020 - 10h:01 Por Tatiane Simon

Empresa dá consultoria para as gestantes e ajuda montar kit maternidade - Mari Verdan/JP Se você está preparando o enxoval do bebê, já deve ter percebido que alguns itens são muito caros. Acontece que a maioria dos pais, principalmente aqueles de primeira viagem, ficam tão empolgados com a chegada do bebê que acabam extrapolando o orçamento. E pra dar uma mãozinha pra essas “gravidinhas” de plantão, que a gente recebe agora a Andressa Junqueira, ela que é empresária e dona da loja Help Mami.

