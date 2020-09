MORAR BEM Imóveis são realmente um bom investimento? Paula explica Paula Souza explica por que e onde investir, e fala sobre perfil do consumidor

3 SET 2020 - 16h:03 Por Beatriz Rodas

No quadro Morar Bem do programa 'A Casa é Sua' da última quarta-feira (2), a empresária e corretora de imóveis Paula Souza explicou como imóveis podem ser bem aproveitados como forma de investimento e, também, como avaliar o perfil do consumidor.