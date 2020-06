QUADRO F5 Influencer Bruna Gonçalves explica gírias do dicionário das redes sociais Se você já ouviu "flopar", "biscoiteira", "crush", entre outros termos e não entendeu, confira

18 JUN 2020 - 14h:24 Por Beatriz Rodas

Na última quarta-feira (17), a influenciadora digital Bruna Gonçalves explicou vários termos do dicionário das redes sociais no Quadro F5, do programa 'A Casa é Sua'.

Se você é um usuário ativo das redes sociais mas, ainda assim, não entende vários termos e gírias usados por esta galera aficcionada e que vive online, confira:

Chega de flopar sem entender o que o povo fala no Instagram e afins! Mas, lembre-se: não seja cancelado. <3