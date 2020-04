SEXTA É O BICHO Juliene Sampaio fala sobre ansiedade dos pets e como brincar com eles Dona do hotel e creche 'Hospedagem da Ju', ela é especialista e deu dicas exclusivas no programa A Casa É Sua

17 ABR 2020 - 14h:42 Por Beatriz Rodas

Juliene Sampaio fala sobre ansiedade dos pets durante isolamento e como resolver essa questão - Reprodução/TVC No quadro Sexta é o Bicho do programa A Casa É Sua desta sexta-feira (17), Juliene Sampaio, empresária, dona do hotel e creche para pets Hospedagem da Ju, falou sobre a ansiedade dos pets durante o isolamento, período em que eles ficam mais tempo presos e inertes, e como resolver isso. Confira:

