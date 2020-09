CONDOMÍNIO Lançamento em primeira mão do Ecoville IV; confira Condomínio oferece segurança e condições acessíveis para adquirir casa própria

16 SET 2020 - 15h:44 Por Beatriz Rodas

Depois de tanto tempo de espera, principalmente de quem já conhecia as estrutura e o trabalho da LRG Construtora, a empresa lançou nesta quinta (16) a venda do Condomínio Ecoville IV.

Com casas pelo programa Casa Verde e Amarela - antigo Minha Casa, Minha Vida - as condições de entrada e financiamento são acessíveis e quem quiser sair do aluguel e finalmente ter aquele lugarzinho (ou melhor, um baita lugar) para chamar de seu, consegue comprar uma casa dentro de um condomínio fechado, com portaria 24 horas e estrutura moderna recém-projetada, pelo valor de um terreno - ou menos.

Maílson Teixeira e Wesley Meira, em entrevista ao programa A Casa é Sua na manhã desta quinta (16) sobre o lançamento oficial, explicaram em detalhes como funciona o atendimento, a mostra das casas, condições de pagamento, análise de crédito, etc. Confira: