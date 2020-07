BABADOS E BOATOS Luana Piovani solteira de novo? Relacionamento começou para impressionar ex Muitos já suspeitavam sobre o fim deste relacionamento, não é? Confira

13 JUL 2020 - 09h:41 Por Beatriz Rodas

O relacionamento de Luana Piovani com o jogador de basquete israelense Ofek Malka chegou ao fim. O que já era suspeito, visto que, desde o início, a atriz deixou claro por meio de indiretas nas redes sociais que o namoro era para enciumar o ex, Pedro Scooby - inclusive por meio da aparência de Ofek, muito parecida com a de Pedro.

Segundo Luana, o término se deu devido à ansiedade e à angústia causada pelo tempo que o casal passou sem se ver. Difícil, né? Mas por aqui a gente comenta ~tudo~. Confira: