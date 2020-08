BABADO! Mayra Cardi perdoou Arthur Aguiar? Com Beatriz Rodas Life coach falou sobre perdão em seu instagram, e cantora Iza é alvo de racismo

21 AGO 2020 - 14h:00 Por Redação

Depois de toda a polêmica envolvendo o ex-marido, Arthur Aguiar (31), quando decidiu trazer à tona seu relacionamento abusivo e rodeado de traições e persuasão, Mayra Cardi causou polêmica na última quinta (20) quando postou fotos ao lado de Arthur e da filha do casal, Sophia Aguiar, de um ano e meio.

A life coach explicou, na legenda, que o casal não esta junto novamente, mas que o perdoou para que tenham uma convivência pacífica. Que ela, como coach, preza pelos relacionamentos humanos, e pelo que o Arthur foi de bom para ela um dia. "O perdão, apesar de tardio, finalmente chegou", registrou.

Além disso, a cantora Iza, famosa por ser mulher negra e representante de muitas mulheres pretas que, antes, não eram representadas nas telas, por mulheres famosas e poderosas, mudou o visual e passou a ser vítuma de "racismo disfarçado".

Iza era acostumada a usar tranças compridas que, apesar de fazerem parte da cultura do povo negro, diminuem o volume do cabelo. E isso fez parte do visual da cantora por muito tempo.

Agora, com o black power assumido e um cabelo volumoso lindo nas selfies, internautas soltaram comentários maldosos como: "Preferia antes, era mais bonita", ou "o cabelo nem está cabendo mais nas fotos".



A título de curiosidade, esta é a definição de "racismo disfarçado", a depreciação de pessoas pretas por suas características naturais com a crença de que é uma forma de elogio, ajuda, conselho. Iza não se posicionou, acreditamos que é uma forma de não dar palco para o racismo.

Confira o quadro Babados e Boatos na íntegra do programa A Casa é Sua: