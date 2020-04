ENTREVISTA Mestra Andriela Queiroz esclarece nova Medida Provisória Instaurada no início de Abril, medida gerou dúvidas e advogada explicou ao vivo

6 ABR 2020 - 11h:51 Por Redação

O governo instituiu a nova Medida Provisória, nº 936, no início de abril, que garante o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e dispões de medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do atual estado de calamidade pública. Como todo novo decreto, surgem dúvidas.

Para sanar as dúvidas dos ouvintes e espectadores, a advogada, professora e mestre em Direito, Andriela Queiroz, explicou tudo sobre a nova Medida Provisória ao vivo no programa A Casa É Sua. Confira: