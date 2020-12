SEGUNDAS INTENÇÕES No tatame e de joelhos, empresária pede namorado em casamento 'Segundas Intenções' recebeu casal de noivos Janine e Dimitri

14 DEZ 2020 - 15h:06 Por Tatiane Simon

No tatame e de joelhos, empresária Janine cumpriu com a aposta firmada com o namorado há mais de dois anos. Ela o pediu em casamento em um dia especial no jiu jitsu - esporte que praticam juntos.

Vem conhecer essa história: