VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 'O abusador também precisa de atendimento', explica advogado Professor Marcos Vieira explicou que em casos de violência doméstica, abusador precisa de atendimento para não repetir episódios de agressão

7 AGO 2020 - 17h:34 Por Beatriz Rodas

Na última quinta-feira (7), o programa 'A Casa é Sua' recebeu o advogado Marcos Vieira, para uma entrevista sobre a violência doméstica em tempos de pandemia, com o adendo da lei 14.022/20, de sete de julho de 2020.

Dr. Marcos é advogado há 26 anos em Três Lagoas, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Paranaíba há 20 anos, mestre em Educação, e trabalhou por oito anos no Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM).

Segundo ele, "dentro de todo trabalho que envolve a violência doméstica, é preciso empoderar a mulher. Ela precisa entender que não é papel dela passar por esse tipo de situação". E acrescenta: "Em Paranaíba, a juíza faz um trabalho muito interessante de acompanhamento não só com mulheres que sofrem violência doméstica, mas também com os abusadores. Eles precisam de acompanhamento, de ter noção do que fizeram e fazem. Porque, muitas vezes, nós damos o amparo a essas mulheres, e o homem segue crendo que o que ele fez é normal. E não é".