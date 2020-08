O que a campanha de Thammy com a Natura nos ensina?

Agosto é o mês dos pais, e homens transgênero, que são pais, não ficam de fora. A campanha da Natura veio para mostrar qual é o real significado da paternidade, com o convite ao Thammy Miranda (37) para a campanha publicitária do Dia dos Pais de 2020.

O que ~infelizmente~ já se era esperado: o preconceito. Por ser transexual, Thammy passou e vem passando por uma onda de preconceito e rejeição na internet após o lançamento da campanha. Por outro lado, há uma rede de apoio muito bonita. Mas a repercussão da transfobia sempre deve vir para nos ensinar.

A musa Maria Gretchen (61), mãe de Thammy, saiu em defesa do filho, dizendo em suas redes sociais que:

Meu filho foi contratado pela Natura para fazer a campanha de Dia dos Pais porque ele é um pai de verdade. Porque ele é um pai presente, ele é um pai que sustenta, porque ele é um pai que ama, um pai que cuida do seu filho, um pai que protege a sua mulher, um pai que está do lado do seu filho e da sua mulher ao mesmo tempo. Um pai de verdade.