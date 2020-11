EXPLICANDO DIREITO Pandemia muda guarda compartilhada dos filhos de casais separados? Em meio à pandemia da Covid-19, muitos pais têm dúvidas sobre a guarda dos filhos

5 NOV 2020 - 10h:45 Por Tatiane Simon

A pandemia do novo coronavírus trouxe muitas dúvidas e inseguranças, inclusive para o meio jurídico. Um dos aspectos que tem sido bastante questionado é com relação à guarda compartilhada dos filhos e sua locomoção entre as casas dos responsáveis em meio às determinações de isolamento social.

Segundo a advogada especialista de direito de família, Fernanda Jorge Latta, o diálogo entre o casal pode ser uma alternativa desde que o acordo seja mantido. "Mas o que mais vemos, são pais recorrendo ao judiciário porque não conseguem manter o combinado", afirma.