SEGUNDAS INTENÇÕES O que muda na vida de um casal com a chegada de um filho? Psicóloga Anatiele Souza explica que o segredo é manter a divisão de tarefas e a harmonia entre o casal

16 NOV 2020 - 11h:35 Por Tatiane Simon

O nascimento de um filho é um momento muito especial na vida do casal, que passa ter a oportunidade de acompanhar de perto as descobertas do pequeno e a conhecer a dimensão daquele amor incondicional que as pessoas tanto dizem. Apesar de todas as alegrias, a chegada de uma criança na família muda algumas coisas no casamento.

Afinal, o tempo fica mais escasso, a rotina gira em torno do filhote, as responsabilidades aumentam e é necessário passar por um período de adaptação para que tudo se ajeite. Perguntamos às nossas leitoras do Facebook quais foram as principais mudanças que aconteceram em seus relacionamentos amorosos depois dos filhos.