TERSAúDE Obesidade aumenta entre os jovens e endocrinologista avalia que 'estilo de alimentação' mudou Endocrinologista Helena Nicolielo foi a entrevistada do A Casa É Sua desta terça

11 NOV 2020 - 09h:49 Por Tatiane Simon

Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. No período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.

Já a proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de idade subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%.

Sobre esse assunto, o quadro TerSaúde trouxe a endocrinologista Helena Nicolielo, que foi a entrevistada do A Casa É Sua desta terça-feira (10).