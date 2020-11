TERSAúDE Pandemia reflete na diminuição de diagnóstico precoce do câncer de próstata no país A Casa É Sua recebeu o médico urologista Tarso Nascimbem nesta terça-feira

18 NOV 2020 - 09h:32 Por Tatiane Simon

A campanha de prevenção ao câncer de próstata, o "Novembro Azul", foi destaque no quadro TerSaúde do programa A Casa É Sua, nesta terça-feira (17). O médico urologista Tarso Nascimbem ressaltou que os homens precisam iniciar os exames preventivos aos 45 anos, pois "só assim é possível diagnosticar um câncer em sua fase inicial e, com isso, termos chances de cura mais elevadas", destaca.