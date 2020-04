MORAR BEM Paula Souza está de volta com todas as novidades do mercado A corretora nos atualiza depois de mais de duas semanas de comércio fechado

15 ABR 2020 - 16h:44 Por Beatriz Rodas

Paula Souza está de volta nesta quarta (15) com todas as novidades do mercado - Reprodução/TVC Foram duas semanas e um dia, contados e demorados, de quarentena, com o comércio fechado, a economia praticamente congelada, e a única coisa que nos perguntávamos era: "Como será quando o comércio reabrir?" Pois agora, depois de reaberta e readaptada às medidas de prevenção e ao novo momento pelo qual estamos passando, a Daterra Imóveis voltou à ativa de portas abertas, e a corretora e empresária Paula Souza nos atualizou sobre tudo no quadro Morar Bem desta quarta (15). Confira a entrevista na íntegra:

