SEBRAE/MS Pesquisa revela que mulheres empreendedoras ousaram mais nos negócios na pandemia 39% das mulheres intensificaram o uso de plataformas on-line para comercializar produtos ou serviços

28 OUT 2020 - 09h:28 Por Tatiane Simon

A pandemia de Covid-19 atingiu homens e mulheres que empreendem em todo o estado. Mas, segundo a 4ª edição da pesquisa Impactos da Covid-19 sobre o Comércio de Mato Grosso do Sul, as donas de negócios tiveram uma maior adaptabilidade do que os empresários. O estudo, divulgado nesta segunda (19), foi realizado pelo Sebrae/MS e Fecomércio (IPF/MS), em parceria com Sindivarejo Campo Grande, CDL Campo Grande e FCDL/MS.

O levantamento mostra que, entre os respondentes, enquanto 39% das mulheres intensificaram o uso de plataformas on-line para comercializar produtos ou serviços, 22% dos homens implementaram esta mudança durante a pandemia. Além disso, para 90% das empreendedoras, a alteração será mantida no pós-pandemia.

Entre os que não realizaram alterações nos negócios neste período, 27% dos homens se encaixaram no perfil, já apenas 13% das mulheres tiveram o mesmo posicionamento. Além disso, a pesquisa mostra que as mulheres tenderam a negociar mais valores, seja ofertando novas condições de pagamento, fornecendo descontos maiores ou renegociação dívidas anteriores.