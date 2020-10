F5 Pix será lançado em novembro e promete marcar a era digital Gerente do Banco do Brasil de Três Lagoas explica novidades

30 OUT 2020 - 12h:44 Por Tatiane Simon

O Banco Central (BC) informou que as primeiras operações do Pix, sistema instantâneo de pagamentos, vão começar no dia 3 de novembro e serão restritas a clientes selecionados pelas instituições financeiras. De acordo com o órgão, a medida faz parte de uma fase de testes que será realizada até 15 de novembro. No dia seguinte, 16 de novembro, o sistema entrará em operação para todos os usuários. O Banco Central também ampliou as funcionalidades do sistema. Com o Pix Cobrança, comerciantes poderão emitir um QR Code para que o consumidor faça o pagamento imediato por um produto ou serviço. Além disso, será permitido fazer cobranças em datas futuras, com atualizações de juros, multas ou descontos, como ocorre com os boletos.

O gerente do Banco do Brasil de Três Lagoas, Anderson Okahara, explica novidades.