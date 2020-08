DICA DE BELEZA Preenchimento labial vai aumentar muito o lábio? Dra. Thamyres Garcia explica como são as aplicações de preenchedores no lábio

21 AGO 2020 - 15h:00 Por Beatriz Rodas

Quando o assunto é beleza, estética, medicina e saúde, é preciso falar com quem entende do assunto. E ninguém melhor que a Dra. Thamyres Garcia, médica especialista em dermatologia e estética, para explicar todas as dúvidas e procedimentos.

A dúvida da vez foi: Preenchimento labial. São muitas questões que envolvem o procedimento. Todo mundo pode ou deve fazer? Vai deixar o lábio muito grande? Como funciona?

Ela explicou tudo no quadro Dica de Beleza, do programa A Casa é Sua. Confira: