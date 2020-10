TERSAúDE 'Projeto Verão' em 2 meses: como correr atrás do prejuízo? Educador físico explica que os desafios são enormes, mas é possível emagrecer em 60 dias

28 OUT 2020 - 09h:35 Por Tatiane Simon

O Verão está batendo à porta - estamos a dois meses da estação iniciar! - e bate também aquele desespero em ter o corpinho em ordem para a praia, piscina e minissaias. No quadro TerSaúde, do programa A Casa É Sua, o educador físico Aguinaldo Oliveira explicou se ainda dá tempo de tirar do papel o desejo do emagrecimento a tempo.

Segundo o personal trainer, os desafios são enormes, mas que é possível. "Desde que tenha disciplina, comprometimento e vontade a gente consegue o que quiser!", conclui.